Либерал: США не смогут наложить империалистическую лапу на горло России

Олег Кравцов.  
07.01.2026 18:32
  (Мск) , Москва
Венесуэла, Дзен, Китай, Нефть, Россия, США


Переход под контроль США нефтедобывающей отрасли Венесуэлы не чреват негативными последствиями для России.

Об этом заявил эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Deutsche Welle (иноагент в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Венесуэльскую нефть в основном покупает Китай. Китай – это, наверное, враг США. Но другое дело, что это примерно 600-700 тысяч баррелей в день. И Китай легко может найти, где ещё эту нефть брать. Например, в России. И версия Олега Дерепаски, что США наложат свою империалистическую лапу на венесуэльскую нефть и после этого смогут удерживать цены на нефть в пределах 50 долларов за баррель и тем самым наложить свою империалистическую лапу уже на горло России, тоже далека от реальности», – считает либерал.

Он убежден, что этот сценарий невозможно реализовать на практике.

«Хотя бы потому, что при 50 долларах за баррель экономически добывать венесуэльскую нефть невозможно. И ещё один момент. Для того, чтобы хоть сколько-то поднять добычу венесуэльской нефти, нужно много лет и много денег», – резюмировал Вакуленко.

