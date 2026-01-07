Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переход под контроль США нефтедобывающей отрасли Венесуэлы не чреват негативными последствиями для России.

Об этом заявил эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Deutsche Welle (иноагент в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Венесуэльскую нефть в основном покупает Китай. Китай – это, наверное, враг США. Но другое дело, что это примерно 600-700 тысяч баррелей в день. И Китай легко может найти, где ещё эту нефть брать. Например, в России. И версия Олега Дерепаски, что США наложат свою империалистическую лапу на венесуэльскую нефть и после этого смогут удерживать цены на нефть в пределах 50 долларов за баррель и тем самым наложить свою империалистическую лапу уже на горло России, тоже далека от реальности», – считает либерал.

Он убежден, что этот сценарий невозможно реализовать на практике.