Укро-политолог – населению: Бегите за границу, иначе Зеленский бросит вас в мясорубку

Украинцам пора понять, что помощи или даже жалости от своего государства они не дождутся, – и бежать в ЕС, Белоруссию либо Россию.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чем наша стратегия и план? Действительно мобилизовать всех и заставить Россию пойти на какую-то мобилизацию? Все чаще и чаще от Зеленского мы слышим эти планы. В 26 году будет в России что-то наподобие мобилизации?» – спросил ведущий.

«Россия на сегодняшний день воюет одним процентом общего количества населения. Чем меньше будет ВСУ по своему количественному составу, тем меньше будет необходимость мобилизации в России.

Плюс ко всему, у РФ есть сателлиты в этой войне. Например, КНДР… Даже с помощью КНДР какие-либо отдельные участки фронта усилить РФ вполне сможет. Там никакой в ближайшее время мобилизации даже и в программе нет», – сказал Дудкин.

«Поэтому здесь вопрос такой, очень простой – что будет делать Украина по истечению 2026 года? Для украинского народа наступивший год ничего не принесёт, кроме бед, горя, миграции, потери жилья и всего нажитого. Это факт.

И здесь уже будет каждый за себя. Украинцам уже никто не может помочь, за исключением ряда европейский государств, Белоруссии и России, которые принимают украинцев как беженцев. Внутри Украины помощи от государства не предвидится абсолютно никакой», – подытожил он.

