Российский генерал: Я всегда говорил, что Трамп – мразь

В ближайшие пару десятилетий никакого мира с Западом у России не будет, поэтому пора перекрывать судоходство противника в Чёрном море и на Балтике.

Об этом в интервью военному эксперту Владиславу Шурыгину заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп просто от эйфории сошел с ума. Я всегда говорил, что Трамп – мразь конченая, елки-палки. И на сегодняшний день нас в очередной раз пытались что? Обмануть. То есть, никакого мира у нас в ближайшем перспективе не то, что не получается. Нам надо за него еще бороться и бороться. Ну, в принципе, Верховный про это говорил – 20 лет, которые нам предстоит прожить намного более тяжело, чем те, которые прожили», – сказал Гурулев.