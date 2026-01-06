Западники в Казахстане боятся и США, и Китая, но больше всего России
В нынешней ситуации ни один руководитель малого государства не может быть уверен, что он завтра не станет неугодным большим игрокам.
Об этом директор Центра изучения стран Центральной Азии С5 Куат Домбай заявил в интервью журналу «Эксклюзив», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нынешний мир с приходом Трампа стал подчиняться не правилам, а грубой силе. Если не работают прежние договоренности, кто сильнее, может делать все, что хочет, то в отношении нашего центральноазиатского региона возникает проблема. Архитектура какой-то безопасности здесь отсутствует. Есть объявление интересов Кремля, большой интерес Китая. Не захотят ли на этом сыграть США – дуплетом. Нестабильность в нашем регионе была бы им на руку», – сказал Домбай.
Однако больше всего этот явно прозападный казахский политолог боится усиления России за счет введения единой валюты, привязанной к рублю, и газификации северных районов Казахстана.
«Мне кажется, нашему истеблишменту необходимо проснуться, оценить новые геополитические реалии и действовать более решительно, поскольку сейчас идет перебалансировка. Ситуация в Сирии, на южном Кавказе показывали ослабление позиций России. Казахстану нужно определиться, что делать далее. Если в этом году будет достигнуто перемирие, давление на Казахстан может усилиться, чтобы усилить его зависимость от политики Москвы», – сказал Домбай.
