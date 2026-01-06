Западники в Казахстане боятся и США, и Китая, но больше всего России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В нынешней ситуации ни один руководитель малого государства не может быть уверен, что он завтра не станет неугодным большим игрокам.

Об этом директор Центра изучения стран Центральной Азии С5 Куат Домбай заявил в интервью журналу «Эксклюзив», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нынешний мир с приходом Трампа стал подчиняться не правилам, а грубой силе. Если не работают прежние договоренности, кто сильнее, может делать все, что хочет, то в отношении нашего центральноазиатского региона возникает проблема. Архитектура какой-то безопасности здесь отсутствует. Есть объявление интересов Кремля, большой интерес Китая. Не захотят ли на этом сыграть США – дуплетом. Нестабильность в нашем регионе была бы им на руку», – сказал Домбай.

Однако больше всего этот явно прозападный казахский политолог боится усиления России за счет введения единой валюты, привязанной к рублю, и газификации северных районов Казахстана.