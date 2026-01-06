«Вторжение в Гренландию станет концом НАТО» – экс-советник президента США

06.01.2026 19:12
Претензии Дональда Трампа на Гренландию угрожают развалом НАТО.

Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В сделках Трамп считает большим успехом, если он говорит самые возмутительные вещи и получает 30% от того, что просил. Так что людям стоит держать себя в руках.

Но я бы сказал, что, если Трамп действительно вторгнется в Гренландию, это станет концом альянса НАТО. Это будет худшая ошибка президента за всю современную историю», – сказал Болтон.

«А что насчет Колумбии? Трамп жестко высказывается в адрес президента Колумбии и наркокартеля, хотя колумбийцы утверждают, что не связаны с наркокартелем», – отметил ведущий.

«Знаете, я не большой поклонник нынешнего президента Колумбии, но он был избран демократическим путем. Правительство Колумбии не угрожает Соединенным Штатам. У нас там есть важные активы.

Не забывайте, что Трамп часто болтает лишнее, и это важно понимать. Я считаю, что нужно донести до людей, что такими действиями он на самом деле подрывает интересы Америки, а не продвигает их», – подытожил экс-советник.

