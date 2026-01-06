«Вторжение в Гренландию станет концом НАТО» – экс-советник президента США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Претензии Дональда Трампа на Гренландию угрожают развалом НАТО.

Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В сделках Трамп считает большим успехом, если он говорит самые возмутительные вещи и получает 30% от того, что просил. Так что людям стоит держать себя в руках. Но я бы сказал, что, если Трамп действительно вторгнется в Гренландию, это станет концом альянса НАТО. Это будет худшая ошибка президента за всю современную историю», – сказал Болтон.

«А что насчет Колумбии? Трамп жестко высказывается в адрес президента Колумбии и наркокартеля, хотя колумбийцы утверждают, что не связаны с наркокартелем», – отметил ведущий.