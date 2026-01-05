«Макфол, рви паспорт и вали в Гондурас!» – Латынину вдруг удивили двойные стандарты Запада
После того, что США устроили в Венесуэле, совершенно не ясно, какие могут быть претензии у Запада к России за спецоперацию на Украине.
Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дискурс, что это были времена Македонского, сейчас другое время, у нас ядерное оружие, у нас ООН, у нас есть прекрасные международные институты. Мы тут в белых пальто, каждого агрессора немедленно осудим. Гражданам скажем, что они должны коллективно каяться, что карточки им надо отключить, что европейских виз они недостойные. Как там говорил Майкл Макфол – русские, вы будете теперь отдыхать, только в Северной Корее», – иронизировала Латынина.
«Так вот, как бы, ребята, нет! Значит, если всех надо судить одной линеечкой, и если времена Македонского кончились, то, пожалуйста, отменяйте сейчас карточки американским гражданам, и пусть господин Макфол в спешке уезжает, порвав свой американский паспорт, куда-нибудь в Гондурас», – рассуждала иноагент.
«А если нет, то, извините, ребята, то всё, что вы 30 лет втирали, есть полная фигня. И всё, зависит от того, насколько сильна твоя страна.
Тот же самый Макфол нам говорит, что существование Саддама Хусейна было угрозой американской национальной безопасности. Это 5 тысяч километров или 11 [от США]?
Если Хусейн и его Ирак угрожал американской национальной безопасности, то, наверное, превращение Украины в протекторат США угрожало российской национальной безопасности», – заключила Латынина.
