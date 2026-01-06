В Париже наплевали на требования России: НАТОвская оккупация Украины и численность ВСУ в 16 раз больше, чем договаривались в Стамбуле

Максим Столяров.  
06.01.2026 22:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 615
 
«Коалиции желающих» из европейских стран НАТО введёт свои контингенты на Украину, как только будет подписано мирное соглашение, – чтобы Россия не могла предпринять нового наступления.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Мы будем поддерживать ВСУ, которые остаются первой линией сдерживания агрессии. Мы предоставим все необходимые силы и ресурсы, чтобы эта армия имела возможность сдерживать агрессию. Мы будем создавать интернациональные силы и на земле, и в воздухе, и на море для обеспечения соблюдения безопасности после прекращения огня. Это было согласовано на уровне главкомов.

Я также подчёркиваю участие Италии, Польши, Турции относительно распределения соответственных ответственностей в рамках этого формата.  Мы проговорили, как юридически закрепить эти обязательства относительно поддержи Украины, в случае нового нападения со стороны России», – заявил Макрон.

По его словам, численность ВСУ после прекращения войны составит 800 тысяч человек (в 16 раз превышает предельный размер украинской армии, обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле в начале СВО весной 2022 года), и задача Запада обеспечить им поддержку.

«Так называемая «коалиция желающих», похоже, не конца понимает слово «демилитаризация». Это является, конечно, нарочной эскалацией, потому что противоречит изначальным, много раз озвученным, целям СВО в виде недопущения размещения западных войск у наших границ», – напоминает политолог Алексей Ярошенко.

