В Париже наплевали на требования России: НАТОвская оккупация Украины и численность ВСУ в 16 раз больше, чем договаривались в Стамбуле

«Коалиции желающих» из европейских стран НАТО введёт свои контингенты на Украину, как только будет подписано мирное соглашение, – чтобы Россия не могла предпринять нового наступления.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем поддерживать ВСУ, которые остаются первой линией сдерживания агрессии. Мы предоставим все необходимые силы и ресурсы, чтобы эта армия имела возможность сдерживать агрессию. Мы будем создавать интернациональные силы и на земле, и в воздухе, и на море для обеспечения соблюдения безопасности после прекращения огня. Это было согласовано на уровне главкомов. Я также подчёркиваю участие Италии, Польши, Турции относительно распределения соответственных ответственностей в рамках этого формата. Мы проговорили, как юридически закрепить эти обязательства относительно поддержи Украины, в случае нового нападения со стороны России», – заявил Макрон.

По его словам, численность ВСУ после прекращения войны составит 800 тысяч человек (в 16 раз превышает предельный размер украинской армии, обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле в начале СВО весной 2022 года), и задача Запада обеспечить им поддержку.