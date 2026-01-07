Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США объявили, что захваченный американскими военными танкер будет конфискован за «нарушение санкций», объявленных Вашингтоном.

В сообщении Европейского командования Вооружённых сил США фигурирует старое название судна «Bella 1», под которым ходил танкер до того, как сменил место регистрации и поднял флаг России.

«Судно было конфисковано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США», – говорится в сообщении.

Юрист Дмитрий Аграновский замечает:

«Дух Анкориджа воняет еще гаже, чем дух Минских соглашений. Никто ничего ни с кем не «поделил». Мы просто будем следующими при такой политике».

Белорусский политолог Алексей Дзермант соглашается:

«Американцы Россию не боятся, о чем ясно говорят последние события. Они намерены брать все, что считают нужным для себя, не считаясь ни с чьим мнением и интересами. Естественно, никакого размена Венесуэлы на Украину не будет. Никто отдавать Украину не собирается, война там продолжится. Помогать в этом будут европейцы. Более того, они всерьез готовятся к непосредственной войне с нами».

Публицист Виталий Аверьянов считает звеньями одной цепи и захват танкера, «и полетные задания беспилотников», бивших по резиденции президента РФ на Валдае.

«Если Трамп не смягчит сейчас ситуацию – это значит, что мы стоим перед важнейшей точкой бифуркации», – прогнозирует автор.

Социолог Сергей Задумов предлагает: