«Дух Анкориджа воняет гаже, чем Минских соглашений» – США заявили о конфискации захваченного танкера под флагом России
США объявили, что захваченный американскими военными танкер будет конфискован за «нарушение санкций», объявленных Вашингтоном.
В сообщении Европейского командования Вооружённых сил США фигурирует старое название судна «Bella 1», под которым ходил танкер до того, как сменил место регистрации и поднял флаг России.
«Судно было конфисковано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США», – говорится в сообщении.
Юрист Дмитрий Аграновский замечает:
«Дух Анкориджа воняет еще гаже, чем дух Минских соглашений. Никто ничего ни с кем не «поделил». Мы просто будем следующими при такой политике».
Белорусский политолог Алексей Дзермант соглашается:
«Американцы Россию не боятся, о чем ясно говорят последние события. Они намерены брать все, что считают нужным для себя, не считаясь ни с чьим мнением и интересами. Естественно, никакого размена Венесуэлы на Украину не будет. Никто отдавать Украину не собирается, война там продолжится. Помогать в этом будут европейцы. Более того, они всерьез готовятся к непосредственной войне с нами».
Публицист Виталий Аверьянов считает звеньями одной цепи и захват танкера, «и полетные задания беспилотников», бивших по резиденции президента РФ на Валдае.
«Если Трамп не смягчит сейчас ситуацию – это значит, что мы стоим перед важнейшей точкой бифуркации», – прогнозирует автор.
Социолог Сергей Задумов предлагает:
«Захватывать рядом с Британией наш танкер – это первый шаг к отмене свободы передвижения в океане. Если наши не испугаются и захватят в ответ американский танкер, то дедушка из Вашингтона похоронит морское право и международную торговлю. Если же наши испугаются, то кранты наступят только нашей свободе торговли. Надо бы успеть объявить американцам тоже какую-нибудь морскую блокаду, допустим, торговли с Украиной и быстро захватить их судно».
