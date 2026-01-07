«Дух Анкориджа воняет гаже, чем Минских соглашений» – США заявили о конфискации захваченного танкера под флагом России

Михаил Рябов.  
07.01.2026 17:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 906
 
Дзен, Происшествия, Россия, США


США объявили, что захваченный американскими военными танкер будет конфискован за «нарушение санкций», объявленных Вашингтоном.

В сообщении Европейского командования Вооружённых сил США фигурирует старое название судна «Bella 1», под которым ходил танкер до того, как сменил место регистрации и поднял флаг России.

США объявили, что захваченный американскими военными танкер будет конфискован за «нарушение санкций», объявленных Вашингтоном....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Судно было конфисковано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США», – говорится в сообщении.

Юрист Дмитрий Аграновский замечает:

«Дух Анкориджа воняет еще гаже, чем дух Минских соглашений. Никто ничего ни с кем не «поделил». Мы просто будем следующими при такой политике».

Белорусский политолог Алексей Дзермант соглашается:

«Американцы Россию не боятся, о чем ясно говорят последние события. Они намерены брать все, что считают нужным для себя, не считаясь ни с чьим мнением и интересами. Естественно, никакого размена Венесуэлы на Украину не будет. Никто отдавать Украину не собирается, война там продолжится. Помогать в этом будут европейцы. Более того, они всерьез готовятся к непосредственной войне с нами».

Публицист Виталий Аверьянов считает звеньями одной цепи и захват танкера, «и полетные задания беспилотников», бивших по резиденции президента РФ на Валдае.

«Если Трамп не смягчит сейчас ситуацию – это значит, что мы стоим перед важнейшей точкой бифуркации», – прогнозирует автор.

Социолог Сергей Задумов предлагает:

«Захватывать рядом с Британией наш танкер – это первый шаг к отмене свободы передвижения в океане. Если наши не испугаются и захватят в ответ американский танкер, то дедушка из Вашингтона похоронит морское право и международную торговлю. Если же наши испугаются, то кранты наступят только нашей свободе торговли. Надо бы успеть объявить американцам тоже какую-нибудь морскую блокаду, допустим, торговли с Украиной и быстро захватить их судно».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить