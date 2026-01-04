Американская СВО в Венесуэле – повод усилить контроль над российской элитой – Царёв
Спецоперация, которую провели США с похищением и фактическим свержением легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это серьезный повод для того, чтобы усилить контроль над российскими элитами, которые могут предать руководство.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это постоянная проблема. Вы правильно сказали о том, что цветную революцию не получилось сделать. Почему не получилось? Потому что народ не поддержал. Почему получилось организовать предательство? Потому что элиты продажны.
К тому, что написал Дмитрий Медведев: крепить армию, полагаться на ядерное оружие, я бы еще добавил третий пункт – следить за элитой, в первую очередь.
Народ не продаст, а люди, которые прошли через «Крым, Рим и медные трубы», они ни во что не верят, кроме денег. Денег им дают и гарантии (западные кураторы, – авт.)», – подчеркнул Царев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: