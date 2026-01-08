«Делайте выводы. Не стоит ждать», – укро-политолог предупреждает население об охвате Запорожья русскими

Российская армия поступательно продвигается по направлению к Запорожью.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий обратил внимание на выступление Владимира Путина в рождественскую ночь в подмосковном храме.

«Для нас в сухом остатке фактически прозвучал приказ о наступлении на Запорожье. И к этому надо относиться серьёзно. Почему я обратил внимание. Ещё не факт, что Запорожье возьмут. Ведь город, всё-таки, на двух берегах реки Днепр, это громадный промышленный мегаполис. Но для гражданского населения проблемы могут радикально обостриться», – считает эксперт.

Он прогнозирует, что в скором времени город окажется в зоне досягаемости и артиллерии, и ФПВ-дронов.

«Поэтому делайте выводы. Не стоит ждать, когда петух клюнет», – заявил политтехнолог.

По его словам, от города Орехов, который охватывают ВС РФ, до Запорожья около 50 километров, но проблема еще в том, что русские приближаются к областному центру и с юга со стороны Степногорска.

«Пойдёт просто охват левобережной части Запорожья со всеми вытекающими отсюда последствиями», – опасается Золотарев.

