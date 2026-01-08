Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Задачей Запада был и остаётся расчленение России, и все переговорные инициативы нужно воспринимать только как возможность подготовиться к новому этапу.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надежда на то, что Россия в итоге этой войны обанкротится и станет неспособной спастись без внешней поддержки, что рано или поздно приведёт к переменам, которые начнут процесс смуты и возврат конституционных украинских территорий», – подчеркнул поляк.