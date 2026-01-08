Краматорск стал гнездом разврата – ВСУшники спускают деньги на путан

Одной из самых популярных услуг в прифронтовых городах является интим за деньги – населенные пункты наводнены военными, которые жаждут развлечений. Об этом в эфире видеоблога «Ukrainian Witness» заявил анонимный солдат ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам ВСУшника, солдаты – одни из немногих в прифронтовых городах, у которых есть деньги.

«В принципе, молодые, здоровые люди, сексуально активные, они ограничены. Та же самая Дружковка или Краматорск, там такая высокая концентрация военных, – чтобы просто поухаживать за какими-то девушками – это порой трудно. И поэтому большой спрос возникает для таких услуг.

Во-вторых, опять же, если мы говорим о военных, на сегодняшний день, ни для кого не секрет, особенно в прифронтовых территориях, государство дает неплохое денежное обеспечение. Надо понимать, что услуги сексуальные, они не дешевые. И воспользоваться такими услугами не по бюджету, возможно, для какой-то категории людей, а военные, собственно, из той категории, где нет материальных проблем.

С точки зрения ведения бизнеса, надо идти за клиентом, а клиенты — это, в принципе, прифронтовые города. Ну, прямо хап-хап, – это Краматорск, конечно», – заявил военный.

