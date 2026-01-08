Минобороны Великобритании: Никакой демилитаризации Украины – «по всей стране» будут и базы НАТО, и склады оружия

Анатолий Лапин.  
08.01.2026 12:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 340
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Британия и Франция планируют стать лидерами «коалиции желающих», которая не только направит войска на Украину, но и будет строить там оружейные арсеналы и военные базы.

Об этом, выступая в парламенте Великобритании, заявил министр обороны страны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Великобритания и Франция возьмут на себя ведущую роль в использовании военных, экономических и дипломатических инструментов для обеспечения заключения мирного соглашения.

Во-вторых, они будут поддерживать развитие оборонного потенциала Украины.

И, в-третьих, они возглавят многонациональные силы для Украины, которые планируются разместить в стране после заключения соглашения о прекращении огня.

«Коалиция желающих» планирует направить подразделения из стран-участниц для проведения операций по обороне и сдерживанию в воздухе, на суше и на море, а также для обучения, планирования восстановления и реорганизации украинских вооруженных сил.

Великобритания и Франция также создадут военные базы для поддержки этой работы по всей стране и защищенные объекты на территории Украины для хранения оружия и техники», – заявил Хили.

Метки:

