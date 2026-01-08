Минобороны Великобритании: Никакой демилитаризации Украины – «по всей стране» будут и базы НАТО, и склады оружия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия и Франция планируют стать лидерами «коалиции желающих», которая не только направит войска на Украину, но и будет строить там оружейные арсеналы и военные базы.

Об этом, выступая в парламенте Великобритании, заявил министр обороны страны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

