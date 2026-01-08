Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцы должны подчиняться американцам и не раздражать их, чтобы знать, что США заступятся в противостоянии с Россией.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший заместитель госсекретаря в минэкономики Польши, отпетый русофоб Пётр Кульпа., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

