СБУ продемонстрировала обломки ракетной системы «Орешник», которой ВС РФ ударила сегодня по Львовской области.

Утверждается, что среди обнаруженных обломков: блок стабилизации и наведения, запчасти по двигательной установке, фрагменты механизма ориентации, сопла с платформы блока разведения и другие детали.

СБУшники грозят, что всё задокументируют и «привлекут к ответственности организаторов и исполнителей» удара.

В целом украинская пропаганда ожидаемо концентрируется на подстрекательстве НАТО, тиражируя тезис, что удар «Орешника» был нанесён у границы со страной альянса.

При этом «громадян» убеждают, будто серьёзного урона подземным хранилищам газа нанести такой системой невозможно.

«Чтобы вы понимали энергетику поражающих элементов этого удара на одном примере: пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении (архив в подвале). Я не шучу. Все эти истории российских каналов о проникающих глубинных ударах на десятки метров в землю не соответствуют действительности», – уверяет украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).

А вот брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что в первую очередь ударом по подземным газовым хранилищам Россия шлет сигнал американцам.