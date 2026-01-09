«Это удар по интересам США!» – СБУ собирает обломки «Орешника» под Львовом
СБУ продемонстрировала обломки ракетной системы «Орешник», которой ВС РФ ударила сегодня по Львовской области.
Утверждается, что среди обнаруженных обломков: блок стабилизации и наведения, запчасти по двигательной установке, фрагменты механизма ориентации, сопла с платформы блока разведения и другие детали.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
СБУшники грозят, что всё задокументируют и «привлекут к ответственности организаторов и исполнителей» удара.
В целом украинская пропаганда ожидаемо концентрируется на подстрекательстве НАТО, тиражируя тезис, что удар «Орешника» был нанесён у границы со страной альянса.
При этом «громадян» убеждают, будто серьёзного урона подземным хранилищам газа нанести такой системой невозможно.
«Чтобы вы понимали энергетику поражающих элементов этого удара на одном примере: пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении (архив в подвале). Я не шучу. Все эти истории российских каналов о проникающих глубинных ударах на десятки метров в землю не соответствуют действительности», – уверяет украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).
А вот брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что в первую очередь ударом по подземным газовым хранилищам Россия шлет сигнал американцам.
«Без этих хранилищ проекты США по торговле СПГ в Европе не валидны. Эти хранилища нужны для накопления газа, который будет экспортироваться из США. Если они будут уничтожены, проект не «полетит». Поэтому удар по ним – это предложение или договориться, или прекратить проект «мир в Украине», – написал Дубинский в своем тг-канале.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: