«Это удар по интересам США!» – СБУ собирает обломки «Орешника» под Львовом

Игорь Шкапа.  
09.01.2026 15:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1801
 
Дзен, СБУ, Украина


СБУ продемонстрировала обломки ракетной системы «Орешник», которой ВС РФ ударила сегодня по Львовской области.

Утверждается, что среди обнаруженных обломков: блок стабилизации и наведения, запчасти по двигательной установке, фрагменты механизма ориентации, сопла с платформы блока разведения и другие детали.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

СБУшники грозят, что всё задокументируют и «привлекут к ответственности организаторов и исполнителей» удара.

В целом украинская пропаганда ожидаемо концентрируется на подстрекательстве НАТО, тиражируя тезис, что удар «Орешника» был нанесён у границы со страной альянса.

При этом «громадян» убеждают, будто серьёзного урона подземным хранилищам газа нанести такой системой невозможно.

«Чтобы вы понимали энергетику поражающих элементов этого удара на одном примере: пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении (архив в подвале). Я не шучу. Все эти истории российских каналов о проникающих глубинных ударах на десятки метров в землю не соответствуют действительности», – уверяет  украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).

А вот брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что в первую очередь ударом по подземным газовым хранилищам Россия шлет сигнал американцам.

«Без этих хранилищ проекты США по торговле СПГ в Европе не валидны. Эти хранилища нужны для накопления газа, который будет экспортироваться из США. Если они будут уничтожены, проект не «полетит». Поэтому удар по ним – это предложение или договориться, или прекратить проект «мир в Украине», – написал Дубинский в своем тг-канале.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить