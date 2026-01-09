Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары «Орешником» по критическим объектам на Украине должны наноситься регулярно, как это уже стало с прилётами дронов «Герань».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хотелось бы, чтобы удары Орешником стали такой же будничной штукой, как обстрелы Геранями или Калибрами или Кинжалами. Мы же первому Кинжалу тоже радовались как дети, а сейчас это вполне обычная ситуация, когда мы ежедневно имеем возможность атаковать гиперзвуком критическую инфраструктуру противника», – сказал Коц.