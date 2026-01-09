Удары «Орешником» должны стать такими же будничными, как прилёты «Гераней»
Удары «Орешником» по критическим объектам на Украине должны наноситься регулярно, как это уже стало с прилётами дронов «Герань».
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хотелось бы, чтобы удары Орешником стали такой же будничной штукой, как обстрелы Геранями или Калибрами или Кинжалами. Мы же первому Кинжалу тоже радовались как дети, а сейчас это вполне обычная ситуация, когда мы ежедневно имеем возможность атаковать гиперзвуком критическую инфраструктуру противника», – сказал Коц.
«В зимний период это должно ощутимо сказаться на мощностях промышленных, потому что мы бьем по объектам критической инфраструктуры для того, чтобы создать трудности в производстве различных штук, которые убивают русских солдат на фронте, если просто говорить», – прогнозирует военкор.
