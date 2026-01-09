Кличко призвал жителей Киева выезжать из города

Половина многоквартирных домов Киева оказались без теплоснабжения в условиях похолодания после ночного удара возмездия России. Мэр Виталий Кличко призвал «громадян» выезжать из города.

«Городские службы работают в режиме ЧП. Погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными. Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за города, где есть альтернативные источники электропитания или тепла, сделайте это», – написал Кличко.

ВСУшник Юрий Касьянов злится:

«Российские воздушные атаки полностью отвечают логике войны – они выбрали очень удобное время, когда сильно похолодало, когда энергетика и так на грани. Мы б, если бы могли, сделали бы точно так же. Потому что это война. Другое дело, что мы не можем нанести адекватный удар в ответ… Мы продолжаем буквально выбрасывать сотни миллионов долларов в воздух, пытаясь атаковать Москву дронами, которые не способны преодолеть ПВО Москвы».

Российский философ Александр Дугин указывает на необходимость бить по Киеву регулярно:

«Если мы кого-то не превратим в Газу, в Газу превратят нас».

Политолог Павел Данилин указывает, что удар по Киеву продемонстрировал и бесполезность американских ПВО Patriot, которые ранее расхваливали украинцы.

«Как часто в последнее время вы слышите о том, что ПВО производства США остановило налет российских дронов и ракет на хоть куда-нибудь на Украине? Очередная вундервафля, на которую возлагали свои надежды украинцы, перешла в разряд отыгранных фигур. И это, кстати, серьезный удар по американскому ВПК».

