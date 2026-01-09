Российский полковник: Трамп ведёт себя как Гитлер в 39-м

Пиратский захват танкера «Маринера» стал прецедентом, после которого европейские страны начнут смелее атаковать «теневой флот».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что этот дурной пример может быть прикладным уроком для остальных. Я почти уверен, что они подобную операцию где-нибудь близко к собственным берегам, и подальше от Калининграда с российскими самолётами», – сказал Песке.

Военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков сравнил агрессивную политику администрации Трампа с действиями Гитлера.

«Если сейчас они, руководство США, будут претендовать на Гренландию – это один в один повторяет 1938-1939 год, когда сначала была Австрия, потом раздел Чехословакии, помните всю эту историю.

Вот, укладывают дорожку агрессору для того, чтобы он претензии на мировое господство», – возмутился эксперт.