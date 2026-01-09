«Выражаем признательность» – МИД РФ благодарит Трампа за освобождение захваченных россиян
Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», который шел под флагом РФ и был захвачен США в ходе совместной с Великобританией операции в Северной Атлантике по обвинению в нарушении американских санкций.
«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», – сообщает МИД РФ.
Ветеран СВО и Чеченской войны, общественно-политический деятель Иван Отраковский недоволен:
«У нас отжали танкеры и нефть, вернув из экипажей двух соотечественников, а МИД РФ выражает за это признательность руководству США. А теперь представьте, что было бы, если бы РФ захватила американские танкеры с нефтью».
Депутат Госдумы Евгений Федоров соглашается:
«Как видите, Россия выражает благодарность США в связи с мягкими и гуманными действиями при захвате судна под Российским флагом».
Бывший политзаключенный из Запорожья, ныне переехавший в Россию журналист издания «Украина.ру» Павел Волков не видит ничего удивительного:
«Просто потому, что России нечем всерьез ответить американцам, а американцам не нужна эскалация с Россией… Им нужна сделка по разделу сфер влияния. Неравноценная, естественно, но кто доктор, что у РФ такая маленькая в мировом масштабе экономика?
И главное, что в момент передачи Путину через Дмитриева, по всей видимости, почти последней итерации проекта мирного договора, все на практике поняли, какова уязвимость теневого нефтяного флота РФ, а значит и военного бюджета РФ».
Депутат Госдумы Евгений Попов считает, что МИД следовало бы добиваться освобождения всего экипажа:
«Хорошо бы и грузинских граждан вернуть и украинских (если захотят). Они работали под нашим флагом, и должны быть освобождены. Как и само судно».
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает грозить:
«Действия оборзевших американцев – это преступный захват гражданского судна. И ответ на него должен быть совсем не в рамках Конвенции по международному морскому праву. Тем более, как отметил один крупный правовед, ему international law и вовсе не нужно».
