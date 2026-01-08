Американский дипломат: Европа стелится перед нами – боится остаться в одиночку против России

Игорь Шкапа.  
08.01.2026 19:35
  (Мск) , Киев
Евросоюз стелится перед Дональдом Трампом, проглатывая любые выходки американского президента из-за опасений раздосадовать его и остаться один на один в противостоянии с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала Новости Live заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст.

«Они и дальше полагаются на США. Мы видели, что после захвата Мадуро Трампом Европа не осудила его, потому что, опять же, они озабочены сохранением как можно лучших отношений с администрацией Трамп», – сказал Хербст.

По его словам, Европа понимает, что «не готова самостоятельно противостоять угрозе со стороны России».

Дипломат уточнил: «Европа, разумеется, нервничает» – по некоторым причинам – и из-за давления на Москву не в полную силу, и «из-за некоторых аспектов политики Трампа, которые не имеют прямого отношения ни к Украине, ни к России».

«Я имею в виду, прежде всего, Гренландию, которая стала удивительным фокусом администрации», – сказал экс-посол.

