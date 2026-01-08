Профессор Дипакадемии МИД РФ: США больше не могут претендовать на статус «посредника»

Анатолий Лапин.  
08.01.2026 16:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 400
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США потеряли право на статус «посредника» в переговорах по Украине после захвата танкера в Атлантике.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор дипломатической академии МИД России Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США потеряли право на статус «посредника» в переговорах по Украине после захвата танкера в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Американцы уже не являются арбитром. Они себя выдвигали арбитром между киевской хунтой и нами. Какой они арбитр после захвата людей, после того, что произошло?

Они являются заинтересованной страной, воюющей на стороне НАТО. Тут у Трампа все его фиговые листочки слетели в сторону, потому что он кричал, что НАТО отдельно, Америка отдельно, но на сегодня это уже не катит и не проходит. Значит, они заинтересованная сторона.

Но из этого, я так понимаю, вывод только один – решение кризиса, иначе как он решается сейчас на фронте, физически невозможно, договориться не удастся. Никаких Беринговых тоннелей и прочего у нас уже не будет, потому что это невозможно», – заявил Артамонов.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить