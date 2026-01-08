США потеряли право на статус «посредника» в переговорах по Украине после захвата танкера в Атлантике.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор дипломатической академии МИД России Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американцы уже не являются арбитром. Они себя выдвигали арбитром между киевской хунтой и нами. Какой они арбитр после захвата людей, после того, что произошло?

Они являются заинтересованной страной, воюющей на стороне НАТО. Тут у Трампа все его фиговые листочки слетели в сторону, потому что он кричал, что НАТО отдельно, Америка отдельно, но на сегодня это уже не катит и не проходит. Значит, они заинтересованная сторона.

Но из этого, я так понимаю, вывод только один – решение кризиса, иначе как он решается сейчас на фронте, физически невозможно, договориться не удастся. Никаких Беринговых тоннелей и прочего у нас уже не будет, потому что это невозможно», – заявил Артамонов.