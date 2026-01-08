Армен Гаспарян: Надежд на потепление с Трампом больше нет
Последние действия США свидетельствуют, что надежды на потепление в американско-российских отношениях во время второго срока Дональда Трампа были тщетными.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя захват поднявшего российский флаг танкера в водах Атлантики и угрозы сенатора-террориста Линдси Грэма о скором утверждении «адских санкций» против РФ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наши цели и полагания совершенно от этого не меняются. Нам надо реализовывать цели и задачи специальной военной операции, меньше всего оглядываясь на прыжки Вашингтона. Надо понимать, там никаких союзников нет. И для Трампа завершение украинского кризиса — это вовсе не желание спасти там каких-то людей. Это желание, чтобы побыстрее BlackRock там начал делать деньги», – заявил Гаспарян.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: