Малюк продолжит управлять террористическими атаками на Россию

Игорь Шкапа.  
08.01.2026 15:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 787
 
Дзен, Терроризм, Украина


Написавший заявление об отставке глава СБУ Василий Малюк будет продолжать террористические операции на территории России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», такой вывод следует из заявления в эфире «Радио НВ» секретаря оборонного комитета Верховной рады полковника СБУ Романа Костенко.

Написавший заявление об отставке глава СБУ Василий Малюк будет продолжать террористические операции на территории...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что нужно будет смотреть, кого Зеленский предложит на должности замов главы службы, чтобы понять, какая сформируется в итоге команда.

«Василий Малюк остается в службе, по моей информации стопроцентной, и будет заниматься дальше направлением тех операций, стратегическими операциями, которые были не закончены, потому что он был уволен, несмотря то, что были наработки серьезные», – сказал депутат.

По его словам, Малюку или разрешили, или он сумел договориться, что ему позволят закончить эти операции.

«Я думаю, и дальше будет работать. А по состоянию на сейчас он работает и остается в службе. Я не буду говорить, на какой должности, но вот, развивая стратегическое направление Службы безопасности, при этом управляя», – добавил Костенко.

Напомним, что Малюк является организатором ряда терактов в России, где он внесен в реестр террористов и экстремистов и заочно арестован.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить