Малюк продолжит управлять террористическими атаками на Россию

Написавший заявление об отставке глава СБУ Василий Малюк будет продолжать террористические операции на территории России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», такой вывод следует из заявления в эфире «Радио НВ» секретаря оборонного комитета Верховной рады полковника СБУ Романа Костенко.

Он говорит, что нужно будет смотреть, кого Зеленский предложит на должности замов главы службы, чтобы понять, какая сформируется в итоге команда.

«Василий Малюк остается в службе, по моей информации стопроцентной, и будет заниматься дальше направлением тех операций, стратегическими операциями, которые были не закончены, потому что он был уволен, несмотря то, что были наработки серьезные», – сказал депутат.

По его словам, Малюку или разрешили, или он сумел договориться, что ему позволят закончить эти операции.

«Я думаю, и дальше будет работать. А по состоянию на сейчас он работает и остается в службе. Я не буду говорить, на какой должности, но вот, развивая стратегическое направление Службы безопасности, при этом управляя», – добавил Костенко.