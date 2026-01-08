Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки пропагандистской кампании в украинских СМИ, воспевающей «таланты» Кирилла Буданова (в списке террористов в РФ), при его руководстве военной разведкой, несмотря на увеличение численности спецслужбы, ощущалось общее падение уровня профессионализма.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил украинский военнослужащий с позывным «Историк».

Он обратил внимание, что в структуре ГУР создано много новых подразделений, командиры которых часто звонили Буданову и жаловались на своих сослуживцев, с которыми не могут найти общий язык.