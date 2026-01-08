Буданов превратил специалистов ГУР в склочное штурмовое мясо – ВСУшник

Игорь Шкапа.  
08.01.2026 15:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 314
 
Вооруженные силы, Дзен, Спецслужбы, Украина


Вопреки пропагандистской кампании в украинских СМИ, воспевающей «таланты» Кирилла Буданова (в списке террористов в РФ), при его руководстве военной разведкой, несмотря на увеличение численности спецслужбы, ощущалось общее падение уровня профессионализма.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил украинский военнослужащий с позывным «Историк».

Он обратил внимание, что в структуре ГУР создано много новых подразделений, командиры которых часто звонили Буданову и жаловались на своих сослуживцев, с которыми не могут найти общий язык.

«Кризис кадров тоже присутствует при масштабировании любого проекта. Естественно, падает качество личного состава, да и реализации потом всего. Но, опять же, под что заточено было. Если люди были диверсанты, это одно, а боевые пловцы какие-то, это вообще очень высокий уровень подготовки. А сейчас это просто, знаешь, обычные штурмовики, которых взяли, что-то доготовили, и побежали они воевать. Иногда там такие бывают курьёзы, что я просто о них не хочу говорить», – отмахнулся ВСУшник.

