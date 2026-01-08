Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский канал «Новости Live» (Переименованный бывший «Украина 24» олигарха Рината Ахметова, в списке террористов в РФ) провёл опрос среди киевлян, когда они празднуют Рождество Христово.

Как известно, согласно нововведениям Зеленского, вся страна должна переключиться с православной даты 7 января на католическое 25 декабря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«25 декабря! Почему? Это логично, очень символично, и мы возвращаемся к нашим традициям», – сказала одна из опрошенных.

«Я коммунист из Советского Союза, никогда его не праздновал. Не знаю. Хоть крестик ношу», – ответил пожилой человек.

Ещё один более молодой респондент проявил полную несознательность.

«25 декабря. А как правильно сейчас? 25-го же? Значит – я правильно. Я знаю, что был переход. Украина ранее, типа, праздновала в январе и потом это изменили. И – мы как все».

И лишь одна киевлянка обратила внимание на абсурдность ситуации – теперь есть два календаря.

«Теперь у нас два Рождества, два Новых года. Всего по два. Два Николая святых».

Пропагандистка ахметовского канала поставила точку.