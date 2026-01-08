«Cближение с Европой и Америкой!» – канал Ахметова подключился к окатоличеванию Украины

Вадим Москаленко.  
08.01.2026 21:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 8
 
Дзен, Политика, Украина, Церковь


Украинский канал «Новости Live» (Переименованный бывший «Украина 24» олигарха Рината Ахметова, в списке террористов в РФ) провёл опрос среди киевлян, когда они празднуют Рождество Христово.

Как известно, согласно нововведениям Зеленского, вся страна должна переключиться с православной даты 7 января на католическое 25 декабря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«25 декабря! Почему? Это логично, очень символично, и мы возвращаемся к нашим традициям», – сказала одна из опрошенных.

«Я коммунист из Советского Союза, никогда его не праздновал. Не знаю. Хоть крестик ношу», – ответил пожилой человек.

Ещё один более молодой респондент проявил полную несознательность.

«25 декабря. А как правильно сейчас? 25-го же? Значит – я правильно. Я знаю, что был переход. Украина ранее, типа, праздновала в январе и потом это изменили. И – мы как все».

И лишь одна киевлянка обратила внимание на абсурдность ситуации – теперь есть два календаря.

 «Теперь у нас два Рождества, два Новых года. Всего по два. Два Николая святых».

Пропагандистка ахметовского канала поставила точку.

«В основном киевляне празднуют Рождество 25 декабря, ведь это момент отдаления от России и, наоборот, сближения с Европой и Америкой», – отрапортовала телеведущая.

