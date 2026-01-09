Почему удар «Орешником» бьёт по интересам США

Максим Столяров.  
09.01.2026 16:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1055
 
Дзен, Россия, США, Украина


Если удар «Орешником» действительно был нанесён по газовому хранилищу под Львовом и оказался эффективным, это бьёт по перспективному проекту США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если удар «Орешником» действительно был нанесён по газовому хранилищу под Львовом и оказался эффективным,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Именно на эти подземные газохранилища очень рассчитывали американцы. Когда они отрубили Европу от нашего трубопроводного газа, они намереваются и после войны контролировать газовый рынок Европы.

И для того они собираются использовать наш газ, то есть запустить ГТС опять, но под своим контролем. Им нужно сделать такой инфраструктурный столб от причалов Польши до причалов в Румынии и Болгарии, куда они будут привозить СПГ. И, чтобы иметь возможность для маневра, они строят инфраструктуру с использованием этих подземных газохранилищ», – сказал Казаков.

Если удар был эффективным, то «разрушает планы американцев, которые собирались зарабатывать на этом миллиарды долларов», уверяет выступающий.

«Здесь экономический урон чистой воды, а не для того, чтобы во Львове не было газа», – указал Казаков.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить