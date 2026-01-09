Названо российское судно, которое американцы и британцы атакуют следующим

09.01.2026 15:13
Британия должна обратиться к США с просьбой помочь захватить российское океанографическое судно «Янтарь» – так же, как был захвачен на этой неделе танкер «Маринера».

Об этом бывший генеральный директор Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании Майкл Кларк заявил в интервью телеканалу LBC, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

«Взять хотя бы «Янтарь», этот российский корабль, который болтается в водах Западной Европы и явно замышляет что-то недоброе. Почему бы нам просто не задержать их и не разобраться. Нам,  наверное, стоит это сделать. Но за этим последует ответная реакция. Поэтому нужно быть осторожными, чтобы не поставить себя под удар со стороны России, которая может принять ответные меры по надуманным причинам»,  – сказал Кларк.

Истерия по поводу «Янтаря» нагнетается в западных СМИ с позапрошлого года. В ноябре  2024 года научно-исследовательское судно отконвоировали из Ирландского моря. В 2025 году британские ВМС направили на устрашение «Янтаря» атомную подводную лодку. А во время прохода через Ла-Манш за судном в течении двух дней следовал британский фрегат HMS Somerset и патрульный корабль HMS Tyne.

В конце сентября газета Financial Times обвинила «Янтарь» в том, что он ищет уязвимые места подводных кабелей и труб стран НАТО. А в ноябре глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что  «Янтарь» якобы применял лазерные системы против противолодочных самолетов P-8 Poseidon ВВС, которые были посланы для наблюдения за ним.

«Янтарь» создан для изучения глубоководных районов Мирового океана. Формально он входит в состав Северного флота, однако его эксплуатацией занимается Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны.

Но в Британии боятся не только исследовательских судов, но и танкеров так называемого «теневого флота» России. В Лондоне уже используют искусственный интеллект для его изучения, но так и не смогли определить точное количество танкеров: то ли 400, то ли 1400 судов.

Кларк утверждает, что эти суда перерезают кабели и пытаются повредить трубопроводы и прогнозирует полномасштабный морской конфликт.

«Да, россияне уже несколько лет отслеживают все эти кабели. Теперь у нас есть возможность следить за их действиями, самим проверять кабели и убеждаться, что с ними все в порядке. Интернет-кабели имеют много резервных линий, но некоторые страны Северной Европы зависят всего от 3-4 основных, и направить трафик через другие кабели не получится. Более серьезная проблема это трубопроводы,  потому что в случае повреждения их придется ремонтировать, а это крайне сложно в Северном море или в проливе Ла-Манш. В ближайшие несколько лет мы неизбежно столкнемся с какими-то военными инцидентами с участием России», – сказал Кларк.

