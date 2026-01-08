Полковник СБУ: Ситуация на фронте ухудшается каждый день, надежда только на США

Игорь Шкапа.  
08.01.2026 22:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 550
 
Дзен, Политика, Украина


Назначение главой Зе-офиса начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) связано с ухудшением переговорных позиций Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом в РФ).

Назначение главой Зе-офиса начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) связано...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Червинский обратил внимание, что Зеленский объявил о назначении Буданова еще и руководителем переговорной группы, добавив, что ситуация ухудшается.

«Мирные переговоры и условия подписания соглашения мирного для нас не самые лучшие. Они, я считаю, ухудшаются с каждым днем, ухудшаются с каждым месяцем и годом. На сегодняшний день они хуже, чем были даже Стамбульские соглашения, которые отказались подписывать еще в 22-м году, согласно которым русские обещали вывести свои войска из Запорожской и Херсонской областей, которые они захватили», – напомнил полковник.

Досталось от него и Буданову, который обещал возвращение Крыма в кратчайшие сроки и «сеял непонятные надежды».

«Он не мог критически оценить информацию на линии фронта. И, таким образом, они залезли вместе в беду такую, которая с каждым днем ​​все ухудшается. Если посмотреть на эту ситуацию со стороны врага, то у врага фактически продвижения ежедневные, указывающие, что у них есть успех. И потому сегодня уже очень тяжело будет остановиться на тех условиях, которые были. Это только благодаря давлению американцев может быть», – резюмировал Червинский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить