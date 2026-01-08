Полковник СБУ: Ситуация на фронте ухудшается каждый день, надежда только на США
Назначение главой Зе-офиса начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) связано с ухудшением переговорных позиций Украины.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом в РФ).
Червинский обратил внимание, что Зеленский объявил о назначении Буданова еще и руководителем переговорной группы, добавив, что ситуация ухудшается.
«Мирные переговоры и условия подписания соглашения мирного для нас не самые лучшие. Они, я считаю, ухудшаются с каждым днем, ухудшаются с каждым месяцем и годом. На сегодняшний день они хуже, чем были даже Стамбульские соглашения, которые отказались подписывать еще в 22-м году, согласно которым русские обещали вывести свои войска из Запорожской и Херсонской областей, которые они захватили», – напомнил полковник.
Досталось от него и Буданову, который обещал возвращение Крыма в кратчайшие сроки и «сеял непонятные надежды».
«Он не мог критически оценить информацию на линии фронта. И, таким образом, они залезли вместе в беду такую, которая с каждым днем все ухудшается. Если посмотреть на эту ситуацию со стороны врага, то у врага фактически продвижения ежедневные, указывающие, что у них есть успех. И потому сегодня уже очень тяжело будет остановиться на тех условиях, которые были. Это только благодаря давлению американцев может быть», – резюмировал Червинский.
