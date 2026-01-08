«Никаких практических результатов!» – Укро-депутат обозвал детище Макрона «коалицией болтунов»

Елена Острякова.  
08.01.2026 12:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 145
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в реестре террористов и экстремистов в РФ) назвал «коалицию желающих», созданную европейцами для военной поддержки Украины, «коалицией  болтунов».

Об этом он заявил в эфире англоязычной «Альджазиры», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что мне не нравится во всей этой коалиции желающих, так это то, что она часто выглядит как коалиция болтунов. Много разговоров,  много обсуждений, много встреч, но пока никаких практических результатов. Можно было добиться гораздо большего», – сказал Гончаренко.

Впрочем, дальше он поправился, указав, что считает важным обещание создания НАТОвских баз на Украине – но ждёт, что эти планы поддержат не только французы и англичане, но и американцы.

«Нам нужно, чтобы США тоже были частью этих гарантий. Но европейские гарантии тоже важны. И когда ядерные державы, как Великобритания и Франция говорят, что разместят войска на территории Украины, создадут цепь военных центров и баз, это серьезно. Не стоит этого недооценивать. Но, безусловно, участие США укрепило бы эти гарантии. И мы с нетерпением ждем, когда они присоединятся», – сказал Гончаренко.

