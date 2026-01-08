«Никаких практических результатов!» – Укро-депутат обозвал детище Макрона «коалицией болтунов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в реестре террористов и экстремистов в РФ) назвал «коалицию желающих», созданную европейцами для военной поддержки Украины, «коалицией болтунов».

Об этом он заявил в эфире англоязычной «Альджазиры», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что мне не нравится во всей этой коалиции желающих, так это то, что она часто выглядит как коалиция болтунов. Много разговоров, много обсуждений, много встреч, но пока никаких практических результатов. Можно было добиться гораздо большего», – сказал Гончаренко.

Впрочем, дальше он поправился, указав, что считает важным обещание создания НАТОвских баз на Украине – но ждёт, что эти планы поддержат не только французы и англичане, но и американцы.