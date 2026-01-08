Сожрите друг друга: СБУшный полковник крошит батон на Зе-вертикаль

Диктатор Зеленский приблизил к себе террориста Кирилла Буданова, в том числе, чтобы погасить последствия коррупционного скандала.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом в РФ).

«Отвлекать внимание общества от своих коррупционных схем и скандалов, показать, что он полностью сосредоточен на войне, а все коррупционные скандалы перевести на плечи тех же самых миндичей», – сказал Червинский.

В реальности, по его словам, ворует вся вертикаль власти Зеленского.

«Зеленский всегда гонится за рейтингами, всегда пытается выглядеть лучше и так далее. По моему мнению, не прошел бесследно скандал с записями, которые осуществили НАБУ о коррупционных схемах, которые системно показали, что окружение президента коррумпировано от обычного чиновника в областной администрации и до самого верха, до самого президента», – сказал Червинский.

