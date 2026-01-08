Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нефтяной танкер Elbus, находившийся примерно в 30 милях от побережья Турции, получил повреждения корпуса в результате атаки беспилотника, сообщила турецкая телекомпания NTV.

«Из судна валит чёрный дым, что стало очередным ударом по Путину… Судно направлялось в российский порт Новороссийск, предположительно для погрузки сырой нефти. Предполагается, что оно было поражено беспилотником в результате предполагаемой атаки Украины», – смакует подробности британская The Sun.

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, поскольку Владимир Путин последовательно отказывался от предложенных вариантов сделки.

«Трамп высоко оценил тайную роль Америки в нанесении ударов по энергетической отрасли России… Это даёт ему возможность отрицать свою причастность и даёт рычаги влияния, в то время как российский президент продолжает «дразнить его»… ЦРУ также будет уполномочено оказывать помощь в ударах украинских беспилотников по судам «теневого флота» в Чёрном и Средиземном морях», – говорилось в публикации.

Обозреватель Андрей Гусий указывает, что Украина террористическими действиями, фактически, «выполняет бизнес-план Трампа по монополизации цен на топливо, а также вынуждает со временем переходить «к правильным» поставщикам или перевозчикам».

В конце 2025 года стало известно, что цены на страхование судов, перевозящих грузы через Чёрное море, выросли почти в три раза.