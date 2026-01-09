Американцы готовы нападать, но не сразу, а британцы вообще не готовы
США готовились к захвату танкера «Маринера» все две недели, которые он шел от Венесуэлы к Европе.
Об этом журналист Ричард Холмс заявил в интервью телеканалу LBC, передает корреспондент «ПоитНавигатора».
«Последние две недели я наблюдал за тем, как все военные силы США стягиваются на авиабазы Великобритании», – сказал Холмс.
По его словам, Британия служила лишь «стартовой площадкой», потому что сама она не решается проводить пиратские операции против танкеров с российской нефтью.
«Вы могли видеть, сколько ресурсов потребовалось для проведения такой операции. Для этого нужны специальные команды, которые у нас есть, но масштаб проблемы такой, что задействовать эти команды нереально», – сказал Холмс.
