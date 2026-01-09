Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США готовились к захвату танкера «Маринера» все две недели, которые он шел от Венесуэлы к Европе.

Об этом журналист Ричард Холмс заявил в интервью телеканалу LBC, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

«Последние две недели я наблюдал за тем, как все военные силы США стягиваются на авиабазы Великобритании», – сказал Холмс.

По его словам, Британия служила лишь «стартовой площадкой», потому что сама она не решается проводить пиратские операции против танкеров с российской нефтью.