Понадкусил руку дающих: Гостивший на Кипре Зеленский уколол США и Турцию
Украина уважает территориальную целостность Дании (в состав которой входит Гренландия, на которую претендуют США, – авт.), а также Кипра (часть которого с 1974 оккупирована турками, – авт.).
Об этом, выступая в Никосии по случаю начала председательства Кипра в ЕС, заявил просроченный президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прежде всего, я хочу сказать, что мы благодарны Дании за ее участие в качестве председателя Совета и уважаем ее территориальную целостность и суверенитет. И мы ценим начало председательства Кипра. Мы уважаем его территориальную целостность и суверенитет.
Мы – Украина, пожалуйста, уважайте нашу территориальную целостность и суверенитет. Я рад быть здесь в начале председательства Кипра в Совете Европейского Союза. Мы многого ожидаем от этого председательства.
Для Украины этот момент действительно очень важен, как и для Кипра, государства-члена, которое, к сожалению, по-прежнему разделено, но стремится к прочному миру и полноправному участию в жизни Европы», – заявил Зеленский.
