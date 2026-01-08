Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина уважает территориальную целостность Дании (в состав которой входит Гренландия, на которую претендуют США, – авт.), а также Кипра (часть которого с 1974 оккупирована турками, – авт.).

Об этом, выступая в Никосии по случаю начала председательства Кипра в ЕС, заявил просроченный президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

