МИД России отверг все требования участников заседания «Коалиции желающих», состоявшейся накануне в Париже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва по-прежнему настаивает на выполнении целей СВО на всей Украине, контроле над всеми территориями регионов, включенных в состав РФ, а ввод иностранных войск на Украину будет рассматривать как законную цель.

