МИД России опубликовал резкий ответ «Коалиции желающих»
МИД России отверг все требования участников заседания «Коалиции желающих», состоявшейся накануне в Париже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Москва по-прежнему настаивает на выполнении целей СВО на всей Украине, контроле над всеми территориями регионов, включенных в состав РФ, а ввод иностранных войск на Украину будет рассматривать как законную цель.
«Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы.
Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооружённых сил Российской Федерации.
Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность.
Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, её демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение».
