Владимир Корнилов: Россию напрасно пытаются взять на испуг

Михаил Рябов.  
08.01.2026 14:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1340
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Россия не пойдёт на уступки по Украине на фоне захвата танкеров «теневого флота», угроз сенатора-террориста Линдси Грэма ввести «адские санкции» и обещаний «Коалиции желающих» построить НАТОвские базы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

Россия не пойдёт на уступки по Украине на фоне захвата танкеров «теневого флота», угроз...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я вас умоляю! Если сейчас вспомнить, сколько раз террорист Грэм анонсировал эти самые «адские санкции», то собьемся со счета. Напомню, он разработал их совместно с сенатором Менендесом еще в 2018 году. Менендес уже сидит в тюрьме. Надеюсь, рано или поздно туда последует и Грэм

Что касается уступок, то мы уже сделали немало уступок. Начиная со Стамбула, делали. И сейчас смягчили некоторые наши требования. Но натовские войска на территории Украины – это красная линия, которую мы не дадим им пересекать, какими бы санкциями они нам опять ни грозили.

Причем, смею вас заверить, это понимают и в Лондоне, и в Париже. Их цель – не создавать натовские базы на Украине, рискуя жизнями своих военных. Их цель – сорвать мирный процесс. Для этого и подписываются подобные декларации. Не более того».

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить