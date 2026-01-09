«А нас за що?!» – Россия, наконец, закрывает украинский бандитский коридор в Черном море
Два судна, прибывших по не согласованному с Москвой «морскому коридору» в Одесскую область, были поражены российскими дронами, утверждает укро-губернатор Олег Кипер.
Первый удар был нанесен по сухогрузу в порту Черноморска под флагом Коморских островов, который, по уверению Кипера, «загружался соей». Погиб член экипажа – гражданин Сирии. Повреждение получило и второе судно под флагом микроскопического государства – члена британского содружества Сент-Китс и Невис. Там ранение получил второй старпом, тоже обладатель сирийского паспорта. Судно грузилось зерном, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Напомним, 2 декабря Владимир Путин предупредил, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.
12 декабря в порту Одессы было поражено турецкое судно Cenk T.
Глава Совета директоров Американской торговой палаты на Украине Елена Кошарная хвасталась, что запущенный без согласования с Москвой «зерновой коридор» позволяет поддерживать ВВП Украины приблизительно на довоенном уровне.
Помимо этого, маршрут использовался для доставки Украине вооружений и боеприпасов для убийства граждан России.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: