Полковник СБУ об ударе «Орешника»: Мы напрасно смеялись над русскими

Вадим Москаленко.  
09.01.2026 19:44
На Украине напрасно высмеивают возможности российской армии.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя удар «Орешника» по Львовской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот, говорят – это деревянная ракета, она вся заржавела, там у них инженеры туповатые, вообще ничего нет и всё разваливается. Можно было так сказать, но это больше из разряда военной пропаганды», – предостерег Стариков.

По его словам, Россия вновь напомнила, что обладает оружием, которое не способна перехватить ни одна система ПВО.

«Данный демонстративный удар высокотехнологическим вооружением, которое идёт с гиперзвуковой скоростью по баллистической траектории (то есть выходит в космос и оттуда несётся больше шести «махов») никакая система ПВО сбить не может. Это удар был первый, политический, то есть – демонстрационный.

И это показывает, что, в любом случае, РФ при достижении своих политических и дальше целей, ни за чем не постоит и будет использовать даже ядерную триаду», – сказал Стариков.

