ВСУшник: Жирующий на смертях военных Зеленский наворовал и вывез за границу 100 миллиардов

Игорь Шкапа.  
09.01.2026 19:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 490
 
Дзен, Коррупция, Украина


Вся украинская вертикаль власти, начиная с сельсовета и заканчивая Банковой, паразитирует на смертях украинских военных.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-советницы министра обороны Украины грантоедки Даны Яровой заявил ВСУшник с позывным «Киевлянин».

Вся украинская вертикаль власти, начиная с сельсовета и заканчивая Банковой, паразитирует на смертях украинских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он негативно высказывается о Зеленском и называет его по имени персонажа сериала «Слуга народа».

«Голобородко не нужно победить в войне. Голобородко не нужна победа. Это двуличный человек, он может на камеру говорить все, что угодно, но его кадровые назначения, бюджет на 2026 год говорит только о том, что, пацики, вы там держитесь сколько сможете, с чем есть, а мы будем свое кино делать», – возмущается гость эфира.

Прокомментировал он и повышение выплат депутатам Верховной рады на фоне того, что на увеличение зарплат военным денег не нашлось.

«Ко всем этим товарищам, которые обоссаны и обосраны все четыре года войны, у нас будут конкретные вопросы и будут конкретные ответы жирующих и паразитирующих на наших смертях, начиная с председателей сельсовета и заканчивает Голобородько, у которого, злые языки говорят, в Ватикане уже более 100 лярдов на хранении. Врут, наверное, правда? Ведь он же бессребреник», – саркастически резюмировал военный.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить