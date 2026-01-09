ВСУшник: Жирующий на смертях военных Зеленский наворовал и вывез за границу 100 миллиардов
Вся украинская вертикаль власти, начиная с сельсовета и заканчивая Банковой, паразитирует на смертях украинских военных.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-советницы министра обороны Украины грантоедки Даны Яровой заявил ВСУшник с позывным «Киевлянин».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он негативно высказывается о Зеленском и называет его по имени персонажа сериала «Слуга народа».
«Голобородко не нужно победить в войне. Голобородко не нужна победа. Это двуличный человек, он может на камеру говорить все, что угодно, но его кадровые назначения, бюджет на 2026 год говорит только о том, что, пацики, вы там держитесь сколько сможете, с чем есть, а мы будем свое кино делать», – возмущается гость эфира.
Прокомментировал он и повышение выплат депутатам Верховной рады на фоне того, что на увеличение зарплат военным денег не нашлось.
«Ко всем этим товарищам, которые обоссаны и обосраны все четыре года войны, у нас будут конкретные вопросы и будут конкретные ответы жирующих и паразитирующих на наших смертях, начиная с председателей сельсовета и заканчивает Голобородько, у которого, злые языки говорят, в Ватикане уже более 100 лярдов на хранении. Врут, наверное, правда? Ведь он же бессребреник», – саркастически резюмировал военный.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: