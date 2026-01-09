ВСУшник: Жирующий на смертях военных Зеленский наворовал и вывез за границу 100 миллиардов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вся украинская вертикаль власти, начиная с сельсовета и заканчивая Банковой, паразитирует на смертях украинских военных.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-советницы министра обороны Украины грантоедки Даны Яровой заявил ВСУшник с позывным «Киевлянин».

Он негативно высказывается о Зеленском и называет его по имени персонажа сериала «Слуга народа».

«Голобородко не нужно победить в войне. Голобородко не нужна победа. Это двуличный человек, он может на камеру говорить все, что угодно, но его кадровые назначения, бюджет на 2026 год говорит только о том, что, пацики, вы там держитесь сколько сможете, с чем есть, а мы будем свое кино делать», – возмущается гость эфира.

Прокомментировал он и повышение выплат депутатам Верховной рады на фоне того, что на увеличение зарплат военным денег не нашлось.