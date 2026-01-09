Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На деньги Запада обсуждается строительство европейских железнодорожных путей не только до Львова, но в перспективе и до Киева. Проект маскируется под «евроинтеграцию», однако очевидно, что облегчит и переброску военных грузов.

«Впервые о европейской колее до Львова мы заговорили лет девятнадцать назад. Политически тогда это не воспринималось, потому что все говорили, что должен быть вектор на восток. А сегодня воспринимается», – заявил в эфире местного ТВ мэр столицы Галичины Андрей Садовой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он уточнил грандиозные планы:

«Европейская колея даст нам возможность подумать о наземном метро во Львове. Да, это перспектива завтрашнего дня, но планировать такое нужно заранее… У нас были долгие дискуссии, с Еврокомиссией, они хотели просто подвести колею к городу… Мы вместе планирует, как это всё должно идти по Львову, а потом эти магистрали должны пойти на Киев», – добавил мэр.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

«ЕС имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. ЕС для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО», – сказал Рогозин.

Ранее зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».