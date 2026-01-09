Российская армия использует огромные советские запасы гранат со слезоточивым газом, чтобы выкуривать солдат ВСУ из укрытий.

Об этом на официальном канале Бундесвера заявил немецкий полковник Штефан Заалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Русские используют боевые гранаты, сотни тысяч которых лежат на складах ещё с советских времён. Их подвешивают под дрон, и сбрасывают. Аэрозольная граната К-51 [со слезоточивым газом]. Этот аэрозоль тяжелее воздуха, и он распространяется по окопам и позициям.

Поскольку на Украине сейчас идёт сильная борьба на позициях, такие меры заставляют солдата покинуть укрытие. И в тот момент, когда солдат покидает позицию, его атакует либо второй дрон, либо артиллерия…

Солдат покидает позицию, потому что там он больше не может дышать, и оказывается сражён», – обрисовал ситуацию фриц.