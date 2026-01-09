«Что эта шляпа знает о войсках?»: в ВСУ недовольны новым министром обороны

Игорь Шкапа.  
09.01.2026 21:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 239
 
Выдвинутый на пост министра обороны Украины бывший участник криминальной хроники Михаил Федоров ничего не понимает в военном деле.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога экс-советницы министра обороны Украины грантоедки Даны Яровой заявил ВСУшник с позывным «Киевлянин».

Ведущая заметила, что Федоров, занимавший до этого должность министра цифровой трансформации, станет уже шестым главой минобороны при Зеленском.

«Да никогда не называю эту шляпу промосковскую Федорова министром обороны. Какой у этого коня опыт есть военной техники, военного дела, знаний в технологических системах? Что эта шляпа знает о войсках, методах и способах ведения войны, чтобы назначать министром обороны. Ровно, как ничего не знал Шмыгаль Умеров, Резников», – возмущается военный.

По его словам, Зеленский, которого он уничижительно называет в среднем роде, лишь имитирует ведение войны.

«Оно назначает на должности, на ключевые должности, только тех, которые, по-простому сказать, жопу ему лижут», – заключил ВСУшник.

