«Уже поздно менять Зеленского – даже на Александра Македонского» – Арестович объяснил причину

Для Украины не имеет значения, останется ли на своем посту по уши погрязший в коррупции глава Зе-офиса Андрей Ермак, да и сам Зеленский.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

По его словам, глобально смена Ермака или создание правительства национального единства – ничего не поменяет.