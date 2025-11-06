Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское командование совсем не ценит своих солдат, из-за чего те регулярно оказываются в окружении.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У всех разные ассоциации вызывает ситуация в Покровске. Кто участвовал в Курской операции, у того – так называемая Суджанская ловушка ассоциируется. У меня – Дебальцево. У кого-то – Авдеевка, у кого-то – Бахмут. Угледар, Великая Новоселка, Соледар – аналогичная ситуация. То есть попытка удержать войска в крайне неудобной диспозиции. Зажатые с флангов, с килл-зоной в тылу. И это повторяется из раза в раз», – сказал Бекренев.