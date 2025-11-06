У ВСУ крепко вошло в привычку оказываться в котлах – украинский офицер
Украинское командование совсем не ценит своих солдат, из-за чего те регулярно оказываются в окружении.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У всех разные ассоциации вызывает ситуация в Покровске. Кто участвовал в Курской операции, у того – так называемая Суджанская ловушка ассоциируется. У меня – Дебальцево. У кого-то – Авдеевка, у кого-то – Бахмут.
Угледар, Великая Новоселка, Соледар – аналогичная ситуация. То есть попытка удержать войска в крайне неудобной диспозиции. Зажатые с флангов, с килл-зоной в тылу. И это повторяется из раза в раз», – сказал Бекренев.
«Это демонстрирует тотальное презрение командования к жизням солдат. Нельзя в таких условиях продолжать держать оборону. Это приводит к избыточным неоправданным потерям.
И в конечном счёте к изматыванию войск, которые не в состоянии сохранить боеспособность и занять оборону по новым рубежам. Они нуждаются в тотальном восстановлении. И это мы наблюдаем за эту войну уже не первый раз. Так что это системная беда», – добавил Грин.
