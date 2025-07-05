«У нас нет другого выбора», – Украина продолжит клянчить у США оружие

Вадим Москаленко.  
05.07.2025 18:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Команде Зеленского придётся выпрашивать у Трампа боеприпасы к «Пэтриот» и «Хаймарс», однако рассчитывать на поставки новых американских систем ПВО маловероятно.

Об этом на канале «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команде Зеленского придётся выпрашивать у Трампа боеприпасы к «Пэтриот» и «Хаймарс», однако рассчитывать на...

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«Количество систем, которые производятся, по факту может поглощаться одной войной на Украине. Не буду говорить, какое количество их производят, но число очень небольшое», – сказал Костенко.

Тем не менее, он настроен оптимистично: «Я вообще не вижу, чтобы ситуация была безвыходной, я уверен, что вопрос решится».

Костенко призвал не драматизировать приостановку отправки оружия из США, которое находилось уже у границы в Польше.

«Когда увидели, какое оружие остановили нам наши партнёры – честно, в сравнении с тем, как мы раньше получали… Ты смотришь туда, и если бы оно пришло, может, и не заметили, когда идёт такой расход боеприпасов», – сказал депутат.

«Но именно здесь смысл понятный, это политический шаг, что они там пересматривают своё оружие и запасы. У нас нет другого выбора, кроме как договариваться со Штатами исключительно по критической номенклатуре. Это «Пэтриоты» и «Хаймарсы», – добавил СБУшник.

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