«Триумф и военное искусство!»: вскрылся ещё один российский эксперт, восхищённый Алиевым и Азербайджаном
Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал захват Азербайджаном Арцаха (Нагорного Карабаха) «отечественной войной, по результатам которой была полностью освобождена оккупированная противником территория и восстановлена территориальная целостность».
Он поздравил Азербайджан с пятилетием «этой победы» в эфире «Баку ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сама операция «Железный кулак», проведенная под руководством президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вошла в историю современного военного искусства как первая высокотехнологичная война с масштабным применением беспилотников, с активным использованием сил специального назначения.
В целом она показала стратегический триумф над Арменией, которая почти 30 лет оккупировала территории Азербайджана и игнорировала любые политико-дипломатические способы решения этого давнего конфликта», – сказал Коротченко.
В то же время он жестко раскритиковал Армению, партнера России по ЕАЭС и пока еще союзника по ОДКБ.
«Именно армянский национализм, претензии на территориальную целостность азербайджанской ССР стали первопричинами этого конфликта. Именно из-за этой недальновидной и преступной политики армянских националистов был запущен механизм развала Советского Союза, который сопровождался рядом войн, принесшим горе и страдание очень многим народам», – утверждал Коротченко.
В августе за похожие высказывания политологу Сергею Маркову был присвоен статус иноагента. И нельзя сказать, что «потепление отношений» между Россией и Азербайджаном, о котором упоминает Коротченко, существенно изменили риторику Алиева. Выступая на параде, он прямо не упоминал Россию, которая приложила усилия к мирному урегулированию, зато достаточно прозрачно на нее намекнул в негативном ключе.
«Результат длительных переговоров оказался нулевым. Главная причина этого заключалась в том, что Армения не собиралась по своей воле освобождать ни пяди земли. А некоторые государства, стоявшие за Арменией, были солидарны с ней, оказывая ей политическую, экономическую и военную поддержку. Они хотели оторвать нашу исконную карабахскую землю от Азербайджана и присоединить ее к Армении», – сказал Алиев.
Присутствовавшего на параде президента Турции Реджепа Эрдогана он назвал «своим дорогим братом, чья политическая и моральная поддержка придавала силы и вдохновляла азербайджанский народ, который ее никогда не забудет».
