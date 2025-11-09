«Триумф и военное искусство!»: вскрылся ещё один российский эксперт, восхищённый Алиевым и Азербайджаном

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал захват Азербайджаном Арцаха (Нагорного Карабаха) «отечественной войной, по результатам которой была полностью освобождена оккупированная противником территория и восстановлена территориальная целостность».

Он поздравил Азербайджан с пятилетием «этой победы» в эфире «Баку ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сама операция «Железный кулак», проведенная под руководством президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вошла в историю современного военного искусства как первая высокотехнологичная война с масштабным применением беспилотников, с активным использованием сил специального назначения. В целом она показала стратегический триумф над Арменией, которая почти 30 лет оккупировала территории Азербайджана и игнорировала любые политико-дипломатические способы решения этого давнего конфликта», – сказал Коротченко.

В то же время он жестко раскритиковал Армению, партнера России по ЕАЭС и пока еще союзника по ОДКБ.

«Именно армянский национализм, претензии на территориальную целостность азербайджанской ССР стали первопричинами этого конфликта. Именно из-за этой недальновидной и преступной политики армянских националистов был запущен механизм развала Советского Союза, который сопровождался рядом войн, принесшим горе и страдание очень многим народам», – утверждал Коротченко.

В августе за похожие высказывания политологу Сергею Маркову был присвоен статус иноагента. И нельзя сказать, что «потепление отношений» между Россией и Азербайджаном, о котором упоминает Коротченко, существенно изменили риторику Алиева. Выступая на параде, он прямо не упоминал Россию, которая приложила усилия к мирному урегулированию, зато достаточно прозрачно на нее намекнул в негативном ключе.

«Результат длительных переговоров оказался нулевым. Главная причина этого заключалась в том, что Армения не собиралась по своей воле освобождать ни пяди земли. А некоторые государства, стоявшие за Арменией, были солидарны с ней, оказывая ей политическую, экономическую и военную поддержку. Они хотели оторвать нашу исконную карабахскую землю от Азербайджана и присоединить ее к Армении», – сказал Алиев.

Присутствовавшего на параде президента Турции Реджепа Эрдогана он назвал «своим дорогим братом, чья политическая и моральная поддержка придавала силы и вдохновляла азербайджанский народ, который ее никогда не забудет».