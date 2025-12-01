Трамп стопроцентно на стороне России: он нагло давит на Украину – киевский эксперт
Если Украина согласится добровольно вывести войска из Донбасса, Россия получит намного более выгодные позиции и сможет доставать авиабомбами до больших городов.
Об этом в эфире видеоблога «Радио НВ» заявил украинский политический эксперт Андрей Городницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Городницкий обвинил американское руководство в том, что оно полностью играет на стороне России и давит на Украину.
«Пока что ничего не происходит со стороны наших партнеров. Они только требуют от Украины чего-то…
Представим, что мы сейчас выходим с этих территорий, на которых мы сейчас находимся – Донецкая и Луганская области, сдаем огромное количество территорий, отходим, россияне занимают новые позиции, окапываются, у них открываются шлюзы экономические.
Они прекрасно понимают, что они захватили бескровно огромное количество территорий, а могли потерять там сотни тысяч и получить критические потери», – рассуждал он.
«Далее они могут уже намного ближе стартовать и плюс намного ближе бить КАБами по большим городам, до которых они раньше не доставали. И никто об этом вообще не говорит, люди в своих выдуманных мирах…
Их нужно остановить уже, пока есть возможность, а Трамп действует наоборот, на стороне России, стопроцентно! То, что сейчас происходит, – это исключительно давление на Украину», – переживал Городницкий.
