Трамп сольет Путину ненавистную ему Украину – Телиженко

Дональд Трамп не собирается вести никаких серьёзных дел с киевскими коррупционерами.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, будет подписан договор с Россией, и Украина будет вынуждена через Россию договориться с США , чтобы Россия решила этот вопрос с американцами. Потому что им легче договариваться с Москвой, чем с Киевом. Там последние пару лет все понимают, что адекватное, нормальное правительство никогда бы не продалось даже тем же самым союзным американцам», – сказал Телиженко.

«Трамп не уважает это правительство вообще, Зеленского, всю эту элиту украинскую, которая к нему бегает, пытается через Донбасс протянуться на коленях, и Порошенко, и все остальные, он их ненавидит. Потому что они продали свою страну, он это понимает. Таких людей не уважают.

Продали, уничтожили ее в первую очередь. И ничего не получилось от того, что продали, только хуже, хуже, хуже и дальше в яму. И в топку кидают людей. Вот видение Трампа по этой ситуации», – добавил он.