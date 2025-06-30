Трамп недоволен непослушной Украиной – Кох

Президент США Дональд Трамп хочет контролировать Украину, потому что его страна является самым большим донором киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю на это глазами Трампа, для него Украина не является таким ресурсом, объектом, ради которого он готов идти на серьезное обострение с Россией. Он говорит: «Слушайте, там есть несколько слоев рассуждений. Первый слой самый простой – я даю деньги, и война идет как минимум на 50% за счет меня. Вторую половину дают европейцы. Без этой помощи, так сказать, Украина не продержалась бы и двух месяцев. Я хочу участвовать в принятии решений по этому вопросу. Как воевать, где воевать, какие позиции занять на переговорах, что сдать, что защищать и так далее.

Но у меня нет такой возможности, потому что Зеленский мне говорит, что «деньги – да, конечно, давай, а вот как на каких условиях договориться с русскими, буду решать я один, без тебя». Ну, может, ты на свои воевать будешь, дорогой, – хочет сказать Трамп. Ты тогда как-то так определись, потому что так не бывает, что мы бы деньги давали, но никакого влияния на процесс принятия решения не имели», – заявил Кох.