«Трамп должен срочно лететь в Москву и Пекин»: фальшивые войны – это самоубийство США

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США сохранили тоталитарную демократию, сформировавшуюся в 50-годы прошлого века в борьбе с СССР. Это заставляет их постоянно ввязываться в ненужные войны по всему миру ради утверждения своего эфемерного величия.

Об этом директор Либертарианского института Скотт Хортон заявил в интервью Таккеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

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«Неважно, кто президент, это эпоха фальшивых войн. Это попытка Америки сохранить глобальную гегемонию, которой у нас вообще не должно быть, и которая, по сути, является самоубийством для нашего общества. Мы все равно не можем ее сохранить», – сказал Хортон.

Он считает, что США не могут себе позволить бороться с тем, что «Китай захватит мир», имея госдолг 37 трлн долларов.