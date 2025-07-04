Трамп дал Путину карт-бланш на удары по Украине – стенания русофоба-гомосека
Президент США Дональд Трамп принял позицию лидера России Владимира Путина, который заявил, что боевые действия не будут остановлены на время переговоров по Украине.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть главный момент всех этих разговоров. Он заключается в том, что Трамп уже в шестой раз во время телефонных разговоров с Путиным настаивает на прекращении огня на российско-украинском фронте и каждый раз слышит отказ от российского президента. И мне кажется, что это главный итог всех разговоров Трампа и Путина за это время. Трамп может менять свое отношение к Украине, не менять, однако мы с вами помним самое главное», – сказал эксперт.
По его словам, американский президент всегда был сторонником варианта прекращения боевых действий и мирных переговоров.
«А российский президент был сторонником варианта, когда мирные переговоры происходят на фоне военных действий. Сейчас ситуация развивается по сценарию Путина, а не по сценарию Трампа. И Трамп не просто согласился с этим.
Он изменил свою собственную позицию, он убеждал своих европейских партнеров и президента Украины в том, что он никогда не был сторонником безусловного прекращения огня. Это ложь, и он по сути дал Путину карт-бланш на удары по Украине, на продолжение военных действий во время проведения мирных переговоров», – заявил Портников.
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